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Возвращение бывших вынужденных переселенцев в лачынское село Сус начнется в ближайшие дни

Возвращение бывших вынужденных переселенцев в лачынское село Сус начнется в ближайшие дни
Внутренняя политика
27 апреля 2024 г. 13:02
Возвращение бывших вынужденных переселенцев в лачынское село Сус начнется в ближайшие дни

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в село Сус Лачынского района на первом этапе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

В мероприятии приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Лачынского района и представители общественного совета при Госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 59 семей. В соответствии с составом семей 13 из них будут обеспечены двухкомнатными, 28 - трехкомнатными и 14 - четырехкомнатными и 4 - пятикомнатными частными домами.

В ближайшие дни начнется процесс возвращения жителей села Сус на родные земли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu yaxınlarda Laçının Sus kəndinə ilk köç olacaq - PÜŞK ATILIB

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