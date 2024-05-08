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В Исмаиллы похоронен шехид Первой Карабахской войны

В Исмаиллы похоронен шехид Первой Карабахской войны В селе Гаджихатамли Исмаиллинского района похоронен шехид Аяз Габибулла оглу Агаев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
8 мая 2024 г. 15:20
В Исмаиллы похоронен шехид Первой Карабахской войны

В селе Гаджихатамли Исмаиллинского района похоронен шехид Аяз Габибулла оглу Агаев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, шехид был похоронен на сельском кладбище Гаджихатамли.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Исмаиллинского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

Аяз Габибулла оглу Агаев родился 29 августа 1975 года. Он пропал без вести 26 января 1994 года в селе Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi dəfn edilib – YENİLƏNİB-2

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