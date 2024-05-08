В Исмаиллы похоронен шехид Первой Карабахской войны

В селе Гаджихатамли Исмаиллинского района похоронен шехид Аяз Габибулла оглу Агаев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В селе Гаджихатамли Исмаиллинского района похоронен шехид Аяз Габибулла оглу Агаев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, шехид был похоронен на сельском кладбище Гаджихатамли.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Исмаиллинского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

Аяз Габибулла оглу Агаев родился 29 августа 1975 года. Он пропал без вести 26 января 1994 года в селе Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.