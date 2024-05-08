В селе Кергелан простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Лянкяранский район доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Габиля Орудж оглу Исмаилова, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

В селе Кергелан Лянкяранского района прошла церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны шехидом Габилем Орудж оглу Исмаиловым.

Как сообщает южное бюро Report, останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Кергелан.

14:26

В Лянкяранский район доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Габиля Орудж оглу Исмаилова, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщает южное бюро Report, в селе Кергелан Лянкяранского района проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Габиль Орудж оглу Исмаилов родился 26 мая 1975 года. Он пропал без вести 27 января 1994 года в Ходжавендском районе.

Останки шехида будут перезахоронены на кладбище в селе Кергелан.