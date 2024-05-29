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Клифф Луссан: Мы придаем значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом

Клифф Луссан: Мы придаем значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом Член правящей партии "Тавини" Французской Полинезии Клифф Луссан выразил уверенность в том, что регион сможет добиться полной деколонизации.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 20:21
Клифф Луссан: Мы придаем значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом

Член правящей партии "Тавини" Французской Полинезии Клифф Луссан выразил уверенность в том, что регион сможет добиться полной деколонизации.

Об этом Клифф Луссан сообщил Report.

Он также назвал важной поддержку Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) в поисках путей достижения полного суверенитета.

По словам Луссана, Франция продолжает вести колониальную политику и ущемлять коренное население Французской Полинезии.

"В Полинезии люди испытывают трудности с жильем, потому что многие французы из мегаполисов приезжают на Таити, а цены на недвижимость настолько высоки и недоступны, что нам полинезийцам, родившимся в там, трудно найти жилье по разумным и доступным ценам. Наблюдаются и другие негативные последствия, в том числе в сферах здравоохранения, экономики", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kliff Lussan: Müstəmləkəçiliklə mübarizədə Azərbaycanın və BTQ-nin dəstəyinə önəm veririk

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