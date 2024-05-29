Клифф Луссан: Мы придаем значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом

Член правящей партии "Тавини" Французской Полинезии Клифф Луссан выразил уверенность в том, что регион сможет добиться полной деколонизации.

Член правящей партии "Тавини" Французской Полинезии Клифф Луссан выразил уверенность в том, что регион сможет добиться полной деколонизации.

Об этом Клифф Луссан сообщил Report.

Он также назвал важной поддержку Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) в поисках путей достижения полного суверенитета.

По словам Луссана, Франция продолжает вести колониальную политику и ущемлять коренное население Французской Полинезии.

"В Полинезии люди испытывают трудности с жильем, потому что многие французы из мегаполисов приезжают на Таити, а цены на недвижимость настолько высоки и недоступны, что нам полинезийцам, родившимся в там, трудно найти жилье по разумным и доступным ценам. Наблюдаются и другие негативные последствия, в том числе в сферах здравоохранения, экономики", - сказал он.