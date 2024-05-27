Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей

Атомная энергия может стать одним из способов достижения климатических целей

Атомная энергия может стать одним из способов достижения климатических целей

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

По его мнению, главное преимущество ядерной энергии заключается в том, что для производства энергии требуется относительно небольшое количество ядерного топлива по сравнению с другими источниками энергии, в особенности если сравнивать с углем.

"Некоторые исследования показывают, что электростанции мощностью 1000МВт потребляют два миллиона тонн угля в год, по сравнению с 30 тоннами уранового топлива", - сказал он.

Боич подчеркнул, что угольная ТЭС будет ежегодно производить 6 млн тонн углекислого и 120 000 тонн сернистого газа, 25 000 тонн закиси азота, а также около 300 000 тонн золы, пыли и других вредных веществ.

Эксперт утверждает, что АЭС той же мощности, при использовании 30 тонн уранового топлива, производит всего одну тонну радиоактивных отходов, остальные 29 тонн – уран и плутоний могут быть использованы повторно.

Говоря об устаревших АЭС, эксперт отметил, что станции старых образцов были рассчитаны на срок службы около 30 лет, а более современные - от 40 до 60 лет.

"По окончанию срока службы любой электростанции ее необходимо вывести из эксплуатации, очистить и снести, чтобы освободить место под другие нужды", - подытожил он.

Отметим, что в рамках председательства в COP29, который пройдет в ноябре 2024 года, Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности.