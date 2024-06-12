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В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки

В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки В Азербайджане будут увеличены штрафы за нарушение правил парковки.
Милли Меджлис
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки

В Азербайджане будут увеличены штрафы за нарушение правил парковки.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, водители полностью или частично не оплатившие парковку, будут оштрафованы на 20 манатов (сейчас штраф составляет 10 манатов). За парковку автомобиля не в соответствии с предусмотренными правилами будет наложен штраф в 20 манатов (сейчас он составляет 10 манатов).

Кроме того, штраф за занятие парковочного места, предназначенного для автомобилей с опознавательным знаком "инвалид", предлагается увеличить с 10 до 60 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda parklanma qaydalarının pozulmasına görə cərimələr artırılır

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