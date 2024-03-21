Глава МИД: В рамках COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности

В рамках председательства в COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности.

В рамках председательства в COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на саммите по ядерной энергии в Брюсселе.

По его словам, также будет поднят вопрос мобилизации ресурсов для использования ядерных технологий в борьбе с изменением климата.

Байрамов подробно рассказал об опыте Азербайджана в использовании ядерных технологий. Министр отметил, что при сотрудничестве с МАГАТЭ Азербайджан рассматривает возможность применения ядерных технологий в устранении минной угрозы, что является одной из важнейших задач для страны.

При исследовании возможностей использования ядерной энергии приоритетом Баку является безопасность, добавил министр.