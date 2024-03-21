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Глава МИД: В рамках COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности

Глава МИД: В рамках COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности В рамках председательства в COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности.
Внешняя политика
21 марта 2024 г. 16:31
Глава МИД: В рамках COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности

В рамках председательства в COP29 Азербайджан будет уделять внимание вопросу ядерной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на саммите по ядерной энергии в Брюсселе.

По его словам, также будет поднят вопрос мобилизации ресурсов для использования ядерных технологий в борьбе с изменением климата.

Байрамов подробно рассказал об опыте Азербайджана в использовании ядерных технологий. Министр отметил, что при сотрудничестве с МАГАТЭ Азербайджан рассматривает возможность применения ядерных технологий в устранении минной угрозы, что является одной из важнейших задач для страны.

При исследовании возможностей использования ядерной энергии приоритетом Баку является безопасность, добавил министр.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan to keep nuclear factor at forefront during COP29 presidency
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: COP29-a sədrliyimiz çərçivəsində nüvə təhlükəsizliyi amilini ön planda saxlayacağıq

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