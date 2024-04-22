Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам

Переход на водородную энергию – это величайший подарок, который мы можем оставить будущему поколению.

Переход на водородную энергию - это величайший подарок, который может быть оставлен будущему поколению, а СОР29 мог бы стать платформой поощрения международного сотрудничества в области исследований и разработок водородных топливных элементов.

Об этом Report сказал Мухаммед Абу Лабан, руководитель группы по зеленому водороду в Международной ассоциации водородной энергетики.

По его мнению, стратегия перехода от ископаемого к водородному источнику энергии должна стать основополагающей, поскольку это позволит сократить выбросы парниковых газов, которые являются основной причиной изменения климата.

"Таким образом, мы сможем использовать существующую инфраструктуру возобновляемых источников энергии и создать более устойчивые энергетические системы, "декарбонизируя" трудно электрифицируемые сектора", - сказал он.

По словам Абу Лабана СОР29, который пройдет в этом году в Азербайджане, мог бы стать платформой поощрения международного сотрудничества в области исследований и разработок водородных топливных элементов.

"Хотя конкретные действия в краткосрочной перспективе могут быть ограничены, важна долгосрочная дорожная карта развития водородных технологий", - сказал он.

Он объяснил, что водородные топливные элементы могут стать чистой альтернативой для тяжелого транспорта, такие как корабли, грузовые автомобили, дальняя авиация, и некоторых промышленных процессов, где затруднено использование электрического источника энергии.

"Молекулы водорода, как способ сохранения энергии, имеет множество преимуществ по сравнению с нереальным для всего мира стремлением хранить энергию в электронах, используя литиевые батареи, так как водород меньше зависит от таких компонентов, как литий и кобальт", - подчеркнул он.

Абу Лабан подытожил, что двигатели и аккумуляторы, использующие водородное топливо, реже обслуживаются ввиду простоты конструкции, не представляют риска для окружающей среды, работают бесшумно, а также обладают более низкими эксплуатационными расходами.