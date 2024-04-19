Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования

Отношения между Латвией и Азербайджаном активно развиваются на основе дипломатических контактов и сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, образование и др. Обе страны являются членами международных организаций, таких как Организаци

Отношения между Латвией и Азербайджаном активно развиваются на основе дипломатических контактов и сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, образование и др. Обе страны являются членами международных организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что способствует укреплению их взаимодействия.

Помимо торговли и в целом экономики, Латвия и Азербайджан также сотрудничают в культурной сфере, организуя выставки и мероприятия, способствующие углублению взаимопонимания и дружественных отношений между народами обеих стран.

В интервью Report посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя рассказал о развитии экономического сотрудничества, возможной поддержке по разминированию освобожденных территорий, совместных проектов по ВИЭ и др.

- Какую роль играет Латвия в укреплении сотрудничества между ЕС и Азербайджаном?

- Прежде всего, мы [Латвия] уже 20 лет состоим в Европейском союзе, в этом году мы как раз отмечаем 20-летие с момента присоединения к европейской семье и НАТО. И это уже дает нам большой опыт в дискуссиях в рамках Европейского союза. Но я должен сказать, что Европейский союз, как крупнейший партнер Азербайджана, действительно привержен продолжению и углублению отношений с Азербайджаном. И это также отражается в позиции Латвии.

Поэтому мы поддерживаем проекты Европейского союза, такие как разминирование, такие как экономический инвестиционный план, который является масштабной программой. И здесь мы стоим в одном ряду с другими членами ЕС и поддерживаем наши отношения.

Возможно, в политических дебатах внутри ЕС есть некоторые чувствительные элементы, потому что в разных странах существуют разные точки зрения. А у нас есть наш собственный опыт с начала девяностых годов.

Какова была ситуация в странах Балтики в то время, после распада Советского Союза, такова была ситуация и здесь. Я думаю, что это дает возможность лучше понять сложность отношений и ситуацию на Южном Кавказе. Так что мы делимся этим опытом с нашими европейскими партнерами.

Я думаю, что ситуацию в регионе Южного Кавказа с сентября прошлого года можно описать как стабильную, и это хорошо. Это наш аргумент также для наших коллег в ЕС, что существует стабильность, и мы должны расширять и укреплять отношения с Азербайджаном. Но опять же, как и любой процесс, как любой диалог, это "улица с двусторонним движением", и это зависит от обеих сторон.

Но я думаю, что Латвия одна из тех стран, кто действительно поддерживает укрепление и расширение отношений ЕС с Азербайджаном.

- Как, по-вашему, можно было бы вывести двусторонние отношения между Азербайджаном и Латвией на новый уровень?

- Новый уровень означал бы нечто действительно экстраординарное и новое. В настоящее время у нас уже очень хорошие, позитивные и дружественные отношения. И я думаю, что мы можем только расширять и углублять наши отношения в различных областях. Торгово-экономические отношения у нас на хорошем уровне. По моему мнению, у нас хорошо налажен политический диалог, политические консультации, обмен опытом, наработками и экспертными знаниями по различным международным вопросам. Но мы должны больше работать над развитием торговли, деловых контактов и инвестиций. Вот где мы должны действительно развиваться. Но что касается межправительственных отношений, я думаю, что они находятся на очень хорошем уровне.

- Латвия выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии, ожидаются ли какие-либо конкретные проекты в этой области?

- Да, у нас уже есть несколько конкретных проектов, и все они связаны с возобновляемыми источниками, зеленой энергией. У нас есть компания Vizulo, которая работает в Шамахы и Гяндже над освещением общественных зданий. Таким образом, они успешно работают в этой области. У нас есть свои технологии в сфере автоматической сортировки мусора, пластика, стекла. Мы в процессе обмена этим опытом с Азербайджаном.

Но все это пока в процессе. У нас есть знания и технологии, и мы планируем установить контакты между компаниями для обмена этим опытом. В первой половине мая состоится визит бизнес-делегации из Риги - крупнейшего производителя молока и мясных продуктов, а в начале июня Ригу планирует посетить бизнес-делегация Азербайджана.

- В 2018 году в Латвии был открыт первый Торговый дом Азербайджана в ЕС. Не могли бы вы рассказать, как это повлияло на развитие экономического сотрудничества и увеличение товарооборота?

- Насколько я знаю, торговый дом в Латвии представляет под собой организацию, в которой люди действительно имеют опыт ведения бизнеса. В этом смысле я должен сказать, что любое дополнительное учреждение, которое работает над развитием деловых отношений расценивается позитивно. Я бы хотел, чтобы при нашем посольстве было инвестиционное агентство, торговый дом, или что-то в этом роде. К сожалению, у нас этого нет.

Но я должен подчеркнуть, что торговый дом Азербайджана в Латвии - это хорошая возможность для любого азербайджанского предпринимателя, любого бизнесмена, имеющего интерес к Латвии, будь то торговля, инвестиции или какой-либо другой проект.

- Не могли бы вы предоставить данные о торговом обороте между странами?

- В 2023 году, по данным Центрального статистического управления, общий объем внешней торговли с Азербайджаном составил 29,8 млн евро, увеличившись на 9,5% по сравнению с предыдущим.

В 2023 году экспорт товаров составил 23,4 млн. евро, а импорт - 6,4 млн евро, увеличившись на 90,7% по сравнению с 2022 годом. Большую часть нашего экспорта составляют молочные, мясные и рыбные продукты. Следующее место занимают фармацевтические препараты.

- Заинтересованы ли латвийские компании в восстановительных работах в Карабахе? Если да, не могли бы вы рассказать о предполагаемых совместных проектах?

- Да, безусловно, мы заинтересованы. Я думаю, что наши компании действительно должны уделять больше внимания этим проектам. С азербайджанской стороны также говорилось о том, что мы можем "прийти со своими инвестициями".

Например, у нас есть проект одного из латвийских архитекторов "Каким мы видим Лачын через 15 лет" - это презентация и его видение так называемой умной деревни. Как я уже сказал, есть потенциал для сотрудничества в будущем.

- Латвия очень активна в организации культурных мероприятий и выставок в Азербайджане. Как бы вы оценили гуманитарное сотрудничество между странами?

- Уровень гуманитарного сотрудничества я оцениваю на "отлично". Уже 100 лет Азербайджан является принимающей страной для наших писателей, художников и артистов. К примеру, Юлиус Страуме - мастер декоративно-прикладного искусства, в этом году мы отмечаем его 150-летие. Во время своих научных экспедиций по горным селениям Кавказа он уделял особое внимание рисованию текстиля и изучению традиций ткачества. Сегодня мы можем представить его материальное культурное наследие людям в Азербайджане и в Латвии.

Латышский писатель Эрнест Бирзниек-Упит жил в Баку и Ленкорани (1893-1921), работая учителем, а затем главным библиотекарем, а также представителем нефтяной компании. Он написал книгу "Кавказские рассказы", которая рассказывает о дружбе народов. Это лишь несколько примеров уровня культурного наследия и проектов. И я считаю, что это замечательно, часть этого наследия мы представим во время визита нашего спикера во второй половине мая.

- Не секрет, что многие азербайджанские студенты выбирают Латвию для обучения, что вы можете сказать по этому поводу? Предполагается ли какая-либо программа обмена студентами между нашими странами?

- У нас уже есть несколько договоров, которые заключены между конкретными университетами, к примеру между Латвийским государственным университетом и университетом ADA. Помимо этого, наш университет Riseba, который также является частной средней школой, имеет договор с Мингечевирским университетом, так же как и университет Turiba с местными университетами. А также у нас есть программы обмена для бакалавров и магистров.

В настоящее время 255 азербайджанцев учатся в латвийских учебных заведениях. Это разные университеты, в том числе и технический. И я ожидаю, что в следующем учебном году у нас будет еще больше студентов из Азербайджана.

- Вы упомянули, что Латвия поддерживает проекты ЕС по разминированию в Карабахе. Не могли бы вы сказать, ожидаются ли какие-либо совместные проекты с правительством Азербайджана в этой сфере?

- Да, сейчас мы пытаемся выяснить, что мы можем сделать еще. Наши ресурсы действительно были направлены на поддержку разминирования в Украине. Но мы поддержали всю программу ЕС, предложив идею обучения инструкторов для Азербайджана. Давайте посмотрим, как это будет. Это еще не реализовано, но у нас есть инструкторы, которые, возможно, смогут обучать здешних коллег. То есть сейчас мы пытаемся найти то, что мы можем сделать и какой вклад можем внести в это как государство в рамках ЕС.