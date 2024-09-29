Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая проходит в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая проходит в Баку.

Как сообщает Report , обращение главы государства зачитывает Генеральный прокурор Кямран Алиев.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия,

Сердечно приветствую вас на проводимых в городе Баку 29-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

Проведение столь престижного мероприятия, собравшего представителей около ста стран, а также международных организаций, в том числе специализированных структур ООН, прокуроров, судей, юристов, экспертов и других влиятельных лиц, является для нас знаменательным событием и в то же время знаком уважения к нашей стране.

Проведение в Азербайджане мероприятий глобального значения стало уже традицией. Как известно, в конце прошлого года единогласным решением государств мира Азербайджанская Республика была удостоена чести принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В борьбе с беспокоящими человечество изменениями климата наша страна вместе с другими государствами и соответствующими международными организациями постарается внести свой вклад в улучшение экологической системы мира. Неслучайно в рамках COP29 планируется проведение совместно с международными партнерами мероприятия на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Азербайджан долгое время подвергался оккупации и военной агрессии со стороны соседней Республики Армения. В период оккупации против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены.

В период оккупации около 4 тысяч азербайджанцев пропали без вести. Они подверглись пыткам со стороны армян, были убиты и похоронены в массовых захоронениях. В настоящее время Армения отказывается предоставить нам информацию о судьбе этих пропавших без вести лиц, а также местонахождении массовых захоронений, где они были похоронены.

Также в период оккупации были полностью уничтожены принадлежащие азербайджанскому народу материально-культурные памятники и культовые места, в общей сложности 9 городов и сотни сел и поселков. Армения, как страна-оккупант и агрессор, на государственном уровне несет ответственность за эти преступные деяния.

Армянская сторона, совершившая все эти преступления, вместо того, чтобы извиниться перед азербайджанским народом, выдвигает необоснованные обвинения против нашей страны. Несмотря на все это, сегодня Азербайджан продолжает усилия по достижению прочного мира и стабильности в регионе.

Уважаемые гости,

Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров и считаем важным активизировать усилия по укреплению этого партнерства.

В Азербайджане в органах прокуратуры проведены прогрессивные реформы, в стране полностью обеспечены верховенство закона, фундаментальные права и свободы. Правоохранительные органы нашей страны на международном уровне вносят важный вклад в борьбу с транснациональной преступностью, терроризмом, сепаратизмом, контрабандой, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, нелегальной миграцией и другими преступлениями и поддерживают международное сотрудничество в этом направлении.

Появление новых форм и проявлений трансграничной преступности, в том числе новых видов киберпреступности, использование платформ социальных сетей, возможностей, создаваемых искусственным интеллектом, в преступных и террористических целях являются новыми и сложными вызовами, стоящими перед органами прокуратуры. В то же время все мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма на этнорелигиозной почве.

Уверен, что четырехдневная конференция, посвященная теме "Роль прокурора в обеспечении верховенства закона", внесет вклад в достижение общих целей и откроет путь к еще большему сотрудничеству.

Еще раз приветствую вас в Азербайджане, желаю вам всего наилучшего и успехов работе конференции".