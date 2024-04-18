Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ

В настоящее время мир делает успехи в области развития искусственного интеллекта. В этой области реализуется множество проектов, искусственный интеллект становится частью жизни людей. Его применение во многих областях, особенно в экономике, создает множес

В настоящее время мир делает успехи в области развития искусственного интеллекта. В этой области реализуется множество проектов, искусственный интеллект становится частью жизни людей. Его применение во многих областях, особенно в экономике, создает множество возможностей. Однако для того, чтобы компании были готовы к применению искусственного интеллекта в своем бизнесе, необходимо предпринять определенные шаги и подготовить к этому общество.

На вопросы Report по этой теме ответил Годфри Салливан, старший вице-президент по стратегии в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке международной компании Visa.

- ИИ - очень популярен в настоящее время. Как предприятия, особенно малые и средние, могут воспользоваться этой технологией?

- У малого бизнеса есть большие шансы развиваться, используя возможности искусственного интеллекта, который может позволить компаниям изменить подход к ведению бизнеса, чтобы прогнозировать спрос на свою продукцию. Искусственный интеллект также может помочь им оптимизировать цены на свою продукцию для различных сегментов потребителей. Он даже может помочь им в разработке новых предложений и продуктов для этих сегментов потребителей.

Я считаю, что возможности огромны, но важно, чтобы крупные компании и правительство работали в сотрудничестве с малыми и средними предприятиями, чтобы разделить все возможности, которые создаст искусственный интеллект.

- Если дать волю воображению относительно искусственного интеллекта, что сулит нам завтрашний день? Что мы можем ожидать?

- Думаю, на наших телефонах появятся приложения, работающие на основе искусственного интеллекта. Возможно, они будут разработаны финансовыми компаниями и будут использовать искусственный интеллект, чтобы отвечать на все вопросы о финансовых услугах.

Например, вы сможете узнать с помощью этих приложений, какая кредитная карта является наиболее привлекательной. Программа проанализирует все существующие на рынке кредитные карты и предложит ту, которая больше всего соответствует вашим потребностям и интересам.

Если вам нравятся путешествия, еда и кино, вы сможете получить самые привлекательные предложения. Я думаю, что ИИ изменит и процесс совершения покупок. Нам больше не нужно будет просматривать длинные списки товаров на сайтах интернет-магазинов. Мы сможем взаимодействовать с искусственным интеллектом, говорить ему, что мы ищем, и полностью адаптировать поиск к нашим конкретным потребностям.

Поэтому я считаю, что уже через несколько месяцев нынешнее беспокойство вокруг искусственного интеллекта постепенно спадет. По мере того, как компании будут внедрять искусственный интеллект в свои продукты в течение следующих двух лет, мы увидим постепенное повышение производительности и улучшение качества обслуживания.

Visa использует искусственный интеллект в своей деятельности с 1993 года, и использование этих возможностей обеспечивает безопасность, надежность и удобство для людей.

- Планирует ли Visa использовать искусственный интеллект для борьбы с мошенничеством?

- В прошлом году Visa отметила 30-летие своей деятельности в качестве пионера в области использования искусственного интеллекта, став первой платежной системой, которая использовала технологии нейронных сетей для анализа cлучаев мошенничества в режиме реального времени с учетом рисков. С тех пор наша компания потратила более 500 миллионов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта и данных, что позволило нам задействовать 100 различных возможностей, использующих искусственный интеллект для обеспечения более безопасного движения денежных средств и предотвращения случаев мошенничества.

Мы внедряем лучшие технологии по борьбе с мошенничеством и управлению рисками на основе искусственного интеллекта, такие как Visa Advanced Authorization (VAA). В результате в 2023 году нам удалось предотвратить мошеннические действия на сумму 40 миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, мы расширяем линейку дополнительных услуг, основанных на основе ИИ, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности наших клиентов в области безопасности.

Также в прошлом году мы запустили инициативу по созданию венчурных проектов в области ИИ стоимостью 100 миллионов долларов. Эти инвестиции направлены на поддержку развивающихся компаний, которые занимаются разработкой технологий и приложений на базе ИИ, которые повлияют на будущее коммерции и платежей.

- Насколько азербайджанский рынок подходит для искусственного интеллекта?

- Азербайджан является одним из лидеров в регионе по развитию цифровых платежей. Он обладает динамичной и развитой экосистемой финансовых технологий, где потребители и бизнес готовы быстро внедрять новейшие платежные технологии, а банки обладают передовыми возможностями и инфраструктурой для их внедрения. Поэтому я считаю, что азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для всех инновационных технологий, включая искусственный интеллект.