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Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29 Обсуждения проблем изменения климата в рамках Петерсбергского климатического диалога должны быть связаны с вопросом климатического финансирования.
COP29
23 апреля 2024 г. 12:22
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29

Обсуждения проблем изменения климата в рамках Петерсбергского климатического диалога должны быть связаны с вопросом климатического финансирования.

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

Он отметил, что переход климатического диалога с 2022 года под эгиду министерства иностранных дел Германии придал особое значение теме переговоров по борьбе с климатическими изменениями.

"Как я уже говорил ранее, вопрос изменения климата должен быть связан с вопросом финансирования, и я ожидаю, что это будет главной темой диалога в этом году", - сказал он.

Боич подчеркнул, что для достижения климатических целей необходимо участие бизнес-сообщества, чтобы будущие инвестиции были направлены на их достижение.

"Глобальный энергетический переход будет успешным только при условии частных и государственных инвестиций в экологически чистые виды энергии и технологии, а также создания справедливой, понятной и четкой системы измерения и отчетности о выбросах", - сказал эксперт.

Подводя итог, А.Боич сказал, что "Климатический диалог" в этом году даст четкие ориентиры для дальнейших переговоров в Баку.

"Мы должны понимать, что ограничить глобальное потепление можно будет только тогда, когда каждая страна разработает конкретные планы по достижению своих промежуточных целей", - заключил он.

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Версия на английском языке Andrej Bojic: Petersberg Climate Dialogue to give clear guidelines for COP29
Версия на азербайджанском языке Andrey Boiç: Petersberq İqlim Dialoqu COP29 üçün aydın istiqamətlər müəyyən edəcək

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