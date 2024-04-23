Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29

Обсуждения проблем изменения климата в рамках Петерсбергского климатического диалога должны быть связаны с вопросом климатического финансирования.

Обсуждения проблем изменения климата в рамках Петерсбергского климатического диалога должны быть связаны с вопросом климатического финансирования.

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

Он отметил, что переход климатического диалога с 2022 года под эгиду министерства иностранных дел Германии придал особое значение теме переговоров по борьбе с климатическими изменениями.

"Как я уже говорил ранее, вопрос изменения климата должен быть связан с вопросом финансирования, и я ожидаю, что это будет главной темой диалога в этом году", - сказал он.

Боич подчеркнул, что для достижения климатических целей необходимо участие бизнес-сообщества, чтобы будущие инвестиции были направлены на их достижение.

"Глобальный энергетический переход будет успешным только при условии частных и государственных инвестиций в экологически чистые виды энергии и технологии, а также создания справедливой, понятной и четкой системы измерения и отчетности о выбросах", - сказал эксперт.

Подводя итог, А.Боич сказал, что "Климатический диалог" в этом году даст четкие ориентиры для дальнейших переговоров в Баку.

"Мы должны понимать, что ограничить глобальное потепление можно будет только тогда, когда каждая страна разработает конкретные планы по достижению своих промежуточных целей", - заключил он.