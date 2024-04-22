ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов

Европейский союз и Азербайджан продолжат укреплять сотрудничество в области энергетической политики, с основным фокусом на развитии возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности, в преддверии 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной ко

Европейский союз и Азербайджан продолжат укреплять сотрудничество в области энергетической политики с основным фокусом на развитии возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности в преддверии 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а председательство Азербайджана станет ключевым для объединения усилий по дальнейшему сокращению выбросов.

Об этом Report заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

По его словам, COP29 будет первым этапом оценки выполнения обязательств, взятыми сторонами на себя на прошлогодней сессии - COP28 в Дубае, о троекратном увеличении мощности возобновляемых источников энергии и удвоении энергоэффективности.

"Важно продемонстрировать прогресс в этой области в странах по всему миру, включая принимающую конференцию, и придать импульс дальнейшим действиям", - отметил он.

Макфи подчеркнул, что ожидается, что председательство Азербайджана в COP29 сыграет ключевую роль в объединении усилий сторон для продолжения работы по сокращению выбросов.

"Приоритетом номер один в борьбе с изменением климата для всех сторон является сокращение выбросов парниковых газов и принятие определяемых на национальном уровне обязательств в соответствии с Парижским соглашением. Баку станет важным этапом на пути к представлению новых обязательств, рассчитанных на период после 2030 года. Конференция COP29 также будет важна для обсуждения и принятия решений о будущем климатическом финансировании", - сказал он.

Представитель пресс-службы ЕК отметил, сессии COP являются важнейшим инструментом для продвижения работы по борьбе с изменением климата посредством глобальных действий.

"В последние годы они [сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] приобретают все большее значение, поскольку меры по борьбе с изменением климата становятся все более актуальными и мы ощущаем пагубные последствия изменения климата по всему миру. Парижское соглашение установило четкие рамки для сотрудничества между Сторонами и цели, которые взяли на себя обязательства почти 200 стран, по ограничению глобального изменения температуры до 1,5°C. Становится все более очевидным, каковы экономические издержки изменения климата, и тот факт, что с экономической точки зрения имеет больше смысла принимать меры сейчас, а не пытаться реагировать на катастрофы позже. Исследование, опубликованное на этой неделе, предполагает, что бездействие может стоить нам 20% мирового дохода в ближайшие 25 лет, и что издержки бездействия в шесть раз превышают стоимость инвестиций в зеленый переход",- заявил Т. Макфи.

Он также напомнил, что Европейский союз и Азербайджан уже заключили Меморандум о взаимопонимании, который охватывает вопросы возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом, в частности, в области морской ветроэнергетики и экологически чистого водорода. Мы [Еврокомиссия] уверены, что Азербайджан превратится из поставщика ископаемого топлива в Европу в очень надежного и значимого партнера в области возобновляемых источников энергии в ближайшем будущем. Комиссия принимала участие в подготовке Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики между Госагентством по возобновляемым источникам энергии и Европейской отраслевой ассоциацией WindEurope. В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон присутствовала на церемонии подписания соглашения, которое откроет путь европейским компаниям по возобновляемой энергетике к использованию огромного потенциала ветроэнергетики Азербайджана",- сказал представитель пресс-службы ЕК.

По мнению Макфи, сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в газовой сфере должно также соответствовать обязательствам стран в области климата: "Это включает, например, выбросы метана, когда мы взяли на себя совместные обязательства по сокращению выбросов метана по всей цепочке поставок газа".