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Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку

Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку Армении необходимо смягчить свою агрессивную риторику и преподнести извинения за преступления прошлого, особенно совершенные во время Первой и Второй Карабахской войны, чтобы достичь нормализации отношений как с Азербайджаном, так и с Турцией.
В регионе
4 августа 2023 г. 15:52
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку

Армении необходимо смягчить свою агрессивную риторику и принести извинения за преступления прошлого, особенно совершенные во время Первой Карабахской войны, чтобы достичь нормализации отношений как с Азербайджаном, так и с Турцией.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

По его словам, прогресс в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и между Арменией и Турцией тесно связан и оказывает влияние друг на друга.

"Возобновление дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном может произойти в случае подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Однако частичная нормализация отношений Анкары и Еревана может быть достигнута даже при наличии некоторого прогресса в динамике Баку-Ереван", - подчеркнул Н. Ватсон.

Кроме того, политолог также отметил, что властям Армении необходимо осознать, что нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией имеет ключевое значение для развития страны, как части региона, и для обретения ею окончательной независимости.

Для достижения этого Армении следует продемонстрировать, что она выходит из-под "защиты" своих крупнейших союзников - России и Ирана, которые на самом деле преследуют собственные интересы, пренебрегая интересами Армении, считает он.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı politoloq: “Ankara ilə İrəvan arasında əlaqələrin normallaşmasının yolu Bakıdan keçir”
Версия на английском языке British political scientist: Path to normalization between Ankara and Yerevan runs through Baku

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