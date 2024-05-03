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В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"

В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери" В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
Внутренняя политика
3 мая 2024 г. 12:30
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери

В Азербайджане может быть рассмотрен вопрос об учреждении "Дня матери".

Об этом Report заявила председатель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Мурадова отметила, что "День матери" и другие особые дни сегодня отмечается в ряде стран мира. По ее словам, в Азербайджане матерей обычно поздравляют 8 марта – в Международный женский день.

"В азербайджанском обществе иногда поднимают вопрос об учреждении "Дня матери". Однако он обсуждается не так активно. Если в результате общественных обсуждений все придут к общему мнению, что такой день у нас обязательно должен быть, то мы можем рассмотреть вопрос о его учреждении. В любом случае это решение будет зависеть от общества", - сказала Мурадова.

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Версия на английском языке Azerbaijan may consider establishing Mother's Day
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