Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией

Очень воодушевлены проводимой работой между Азербайджаном и Арменией по мирному процессу,

Очень воодушевлены проводимой работой между Азербайджаном и Арменией по мирному процессу, начавшимся процессом делимитации границы между двумя странами.

Об этом Repot заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман, находящийся с визитом в Баку.

По его словам, в Еврокомиссии позитивно оценивают последние события, происходящее в регионе Южного Кавказа. "Насколько мне известно, есть уже договоренность по четырем участкам границы", - отметил он, комментируя начавшийся процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

"Очевидно, что наша стратегическая цель - обеспечить восстановление мира в регионе. Мы нацелены очень тесно сотрудничать с обеими странами [Азербайджаном и Арменией], как на двустороннем, так и на региональном уровнях. Поэтому мы считаем, что работа, которую вы проводите, действительно очень позитивна", - сказал Копман.

Генсек ЕК высоко оценил и взаимодействие Азербайджана и Армении в процессе разминирования.

"Вчера мне сказали, что Азербайджан предложил Армении некоторое оборудование для разминирования, что действительно приятно слышать. Также очень приятно слышать, что, по-видимому, две женские команды работают плечом к плечу, или лучше сказать лицом к лицу по очистке от мин",- добавил он.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

По состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается.