О нас

Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории

Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 17:12
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории

Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории.

Об этом в интервью Report заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на полях VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он выразил уверенность в скором подписании мирного соглашения между странами.

"Обе стороны упорно работают над этим. Приветствую усилия лидеров обеих стран и, конечно же, большую дальновидность и лидерство президента Ильхама Алиева. Я думаю, что страны должны начать новую страницу общей истории", - сказал Моратинос.

Он отметил, что проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку говорит о том, что Азербайджан пользуется уважением на международной арене и выразил уверенность в успешном проведении этого мероприятия.

"Уверен, что это будет очень успешная конференция для мира и человечества. Я получил приглашение президента Ильхама Алиева принять участие в этом мероприятии и, конечно, приеду", - сказал Моратинос.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moratinos: Azerbaijan and Armenia should start new page in their common history
Версия на азербайджанском языке Migel Anxel Moratinos: Azərbaycan və Ermənistan ümumi tarixlərinin yeni səhifəsinə başlamalıdırlar - MÜSAHİBƏ

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22
Президент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
26 апреля 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi