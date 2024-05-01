Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории

Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории.

Об этом в интервью Report заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на полях VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он выразил уверенность в скором подписании мирного соглашения между странами.

"Обе стороны упорно работают над этим. Приветствую усилия лидеров обеих стран и, конечно же, большую дальновидность и лидерство президента Ильхама Алиева. Я думаю, что страны должны начать новую страницу общей истории", - сказал Моратинос.

Он отметил, что проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку говорит о том, что Азербайджан пользуется уважением на международной арене и выразил уверенность в успешном проведении этого мероприятия.

"Уверен, что это будет очень успешная конференция для мира и человечества. Я получил приглашение президента Ильхама Алиева принять участие в этом мероприятии и, конечно, приеду", - сказал Моратинос.