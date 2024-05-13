В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей

В ближайшие дни в город Ходжалы планируется вернуть первые 50 семей бывших вынужденных переселенцев.

В ближайшие дни в город Ходжалы планируется вернуть первые 50 семей бывших вынужденных переселенцев.

Об этом Report заявил начальник отдела международного сотрудничества и связей с общественностью Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзаев.

Мирзаев отметил, что на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные работы, в первую очередь формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции.

"В рамках Госпрограммы "Великое возвращение" город Ходжалы застраивается заново. В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей бывших вынужденных переселенцев. Они будут расселены в новых и восстановленных жилых домах", - сказал он.