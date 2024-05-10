Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29), которая пройдет в ноябре в Баку, станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29), которая пройдет в ноябре в Баку, станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата.

Об этом Report заявил Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

"Конференция ООН по изменению климата - очень важное событие, так как климатические изменения являются серьезной проблемой. В Азербайджане и во многих других частях мира возникает множество проблем, связанных с климатом. Если не предвидеть проблемы и не находить решений в области изменения климата, мы столкнемся с еще большими угрозами", - сказал он.

По его словам, по всем этим причинам очень важно собрание глав государств и политиков из разных уголков мира, а также представителей Организации Объединенных Наций и других международных организаций, которые заботятся об изменении климата.

Аль-Малик подчеркнул, что в этом году Конференция сторон пройдет в Азербайджане.

"Правительство Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым предпринимает очень важные действия и рассматривает COP29 как одно из важных событий не только для самой страны, но и для мира в целом. Поэтому, я определенно думаю, что мы выработаем некоторые рекомендации, которые смогут принести пользу миру в этом вопросе", - отметил он.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).