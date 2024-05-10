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Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества

Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Баку показывает интерес этой страны к углублению сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 12:14
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Баку показывает интерес этой страны к углублению сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Report рассказал словацкий эксперт, ведущий аналитик Совета Словацких Экспортеров Йозеф Храбина.

По его мнению, между Баку и Братиславой существует множество областей для потенциального сотрудничества, и обе стороны стремятся реализовывать его в области экспорта газа, военно-промышленном секторе и сфере технологического обмена между двумя странами.

"Поскольку срок действия контракта на транзит газа между Россией и Украиной истекает в следующем году, Словакия, как и другие страны Центральной Европы намерена удовлетворять свои потребности в газе из Каспийского региона, в частности Азербайджана", - отметил политолог.

Он отметил, что Словакия рассчитывает на импорт 5 млрд кубометров газа в ближайшие годы, что могло бы потенциально "покрыть потребности" страны.

Говоря о военном сотрудничестве, Храбина отметил, что Словакия может предложить Азербайджану машины для разминирования и самоходные артиллерийские установки.

Подводя итог, эксперт отметил, что в Словакии существует интерес к улучшению газотранспортной инфраструктуры, альтернативной российской, поэтому проект газопровода STRING, как и любые другие проекты способствующие диверсификации поставок газа в ЕС, "будут играть большую роль" в развитии Европы после завершения войны в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyalı ekspert: Bakı ilə Bratislava bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edə bilər
Версия на английском языке Jozef Hrabina: There are plenty of areas for potential cooperation between Baku and Bratislava

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