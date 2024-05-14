Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора

Испанский фотограф: Наступит время, когда в Карабахе за год не будет ни одной жертвы минного террора, потому что территория будет полностью очищена.

После освобождения от оккупации Карабахского региона Азербайджан столкнулся с серьезной проблемой - загрязнения освобожденных территорий минами и взрывчатыми веществами. Причем проблема носит такой масштабный характер, что несмотря на усилия по разминированию, это до сих препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои дома. Более того, спустя более трех лет после окончания Отечественной войны, мирные жители все еще становятся жертвами мин.

В интервью Report известный испанский фотограф и журналист Хервасио Санчес поделился своими впечатлениями от поездки в Карабах, рассказал о своих наблюдениях за ускоренным темпом восстановительного процесса в регионе, отметив значительные усилия и ресурсы, направленные на это, а также поделился личным опытом работы с минными последствиями, подчеркнув важность осведомленности об этой проблеме и необходимость международной поддержки в решении данного вопроса.

- Поделитесь, пожалуйста, ваши впечатлениями от поездки в Карабах. Что вы думаете о минном загрязнении и усилиях, которые придется затратить на решение этой проблемы?

- Я уже почти 30 лет работаю с жертвами мин. Это началось в Анголе в сентябре 1995 года, с тех пор за последние три десятилетия я побывал во многих странах мира, где встречался с жертвами мин. До 1995 года я занимался военной журналистикой, работал в таких странах, охваченных войной, как Сальвадор, Никарагуа, Босния и Хорватия.

Однако, повидав к чему приводят мины в таких странах, как Ангола, Афганистан и Камбоджа - трех странах с наибольшим количеством их жертв в мире, я не думал, что столкнусь с такой сложной ситуацией в Карабахе.

Я провел там две недели и был поражен количеством мин, как противопехотных, так и противотанковых, а также неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после бомбардировок и военных действий. Они лежат в земле, часто невидимы и представляют серьезную опасность - могут взорваться при любом прикосновении.

Думаю, что ситуация в Карабахе достаточно сложная, она заставляет азербайджанское правительство вложить много денег и много сил, чтобы восстановить регион. Другими словами, у меня есть ощущение, что потребуется еще как минимум 10 лет, чтобы нормализовать ситуацию в этой части страны.

- Где именно вы были в Карабахе и что можете сказать о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях?

- Побывал в Агдаме, Тертере, Физули, Шуше, Лачыне, Зангилане, в том числе в умном селе Агалы, и еще во многих маленьких деревнях по всему Карабаху.

Что касается строительно-восстановительных работ, могу сказать, что за столь короткий период с момента освобождения от оккупации, был достигнут большой прогресс. Много гектаров земель очищены от неразорвавшихся боеприпасов, множество мин обезврежено, а восстановление ведется с использованием интересных проектов реконструкции.

Особенно впечатлили технологии, использованные в Агалы, что показывает развитие и инновационный подход к восстановлению.

- Прежде чем вы посетили Азербайджан, вы знали о Карабахском конфликте? Каковы были ваши были представления о нашем регионе?

- Я многие годы работаю в зоне конфликтов. За 40 лет моей карьеры я бывал в регионах 26 вооруженных конфликтов в Америке, Азии, Африке и Европе. Когда в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, я задумался о возможности посетить регион. Однако, это происходило в период пандемии COVID-19, я понимал, что это будет сложно. Я осознавал, что в условиях военных действий доступ в Карабах будет ограничен, дороги будут закрыты, поэтому мне придется находиться в Баку.

Я был в курсе армяно-азербайджанского конфликта, что происходило в 1991 году и что после 30 лет Азербайджан возвратил себе всю территорию. Думаю, что сейчас самое время искать способы предотвратить повторение вооруженных инцидентов. Между Азербайджаном и Арменией должны быть достигнуты мирные соглашения.

- Азербайджанская сторона нацелена на установление мира с Арменией ради блага и процветания Южного Кавказа.

- Да, этот аспект имеет огромное значение, поскольку война не приносит ничего хорошего. Из собственного опыта знаю, что все войны лишь привели к большому количеству жертв, но не решили никаких проблем. Решение конфликтов возможно лишь путем дипломатического диалога. Я понимаю, что это сложно, но это возможно. Я всегда говорю, что самое худшее мирное соглашение лучше войны.

- Как вы считаете, какое воздействие могут оказать ваши фотографии на международное сообщество и его реакцию на проблему минного загрязнения в Карабахе и его последствия?

- Я всегда говорю, что до того, как дети научатся писать, они видят картинки. Я часто выступаю на конференциях как перед взрослой аудиторией, так и перед студентами и школьниками. И я уверен, что фотографии могут оказать воздействие на молодежь. Фотографии работают прекрасно, потому что через них я могу рассказать истории людей, пострадавших от последствий войны.

- Вы фотографируете только жертв мин, но как насчет разрушений?

- Конечно, у меня есть много фотографий разрушений из постконфликтных зон. Однако мой основной фокус - на жертвах среди мирного населения. Идея состоит в том, что "правда" является первой жертвой войны.

Когда возникает конфликт между двумя странами или вооруженными группировками, у каждого своя версия правды. Все стремятся к достижению истины. Поэтому в условиях хаоса войны, когда трудно определить, что есть правда, я обращаюсь к жертвам. Для меня они представляют собой единственную неоспоримую правду войны. Национальность не имеет значения, все они жертвы. Они - единственная истина, когда у меня возникают сомнения. Чем ближе я к ним, тем ближе я к истине. Эта стратегия всегда хорошо работала для меня.

- Какие аспекты вы считаете важными в решении проблемы минного загрязнения и оказании помощи жертвам?

- Азербайджан обладает достаточными финансовыми средствами благодаря наличию природных ресурсов. Это позволяет государству принимать решения, которые недоступны другим. Афганистан и Ангола не в состоянии самостоятельно справиться с угрозой наземных мин. У них нет достаточного бюджета для этого. Поэтому пришлось обратиться за помощью к международным организациям.

В Карабахе вся структура работы - азербайджанская. Все это от того, что в стране все очень хорошо организовано.

Кроме того, у каждого, кто столкнулся с проблемами протезирования, став жертвой взрыва мины, есть возможность его получить. Я побывал в ортопедическом центре Баку, где мне показали протезы, их изготовление. Все оборудование современное и эффективное. Ни в Анголе, ни в Афганистане, ни в Камбодже я такого не видел. Это свидетельствует о том, что при наличии желания можно добиться успеха.

Со стороны государства действительно были сделаны большие инвестиции. Я считаю, что в этих аспектах ситуация в Азербайджане намного лучше, чем в других странах. Уверен, что все, что связано с политикой реконструкции и разминированием территорий, будет происходить быстрее, чем в других местах.

Наступит время, когда в Карабахе за год не будет ни одной жертвы минного террора, потому что территория будет полностью очищена. Конечно, существуют районы, которые еще предстоит разминировать, особенно в гористых местностях. Однако, как правило, мины устанавливаются на территориях деревень, городских центров и зонах военных конфликтов.

- Это ваше первое посещение Азербайджана. Какие впечатления у вас остались от нашей страны?

- Азербайджан - это страна, с которой я всегда хотел познакомиться ближе. В 1991 году, когда началась война между армянами и азербайджанцами в Карабахе, я находился на войне в Хорватии после распада бывшей Югославии. Я задумывался о том, чтобы приехать сюда, но информационный поток в то время был больше сосредоточен на Европе, чем на Центральной Азии или Кавказе. Я хотел посетить Азербайджан в 1992 или 1993 году, но война на Балканах помешала моим планам. Мне всегда было любопытно побывать здесь.

В течение двух недель в Карабахе работать было легко, я очень доволен. Я встретил много гостеприимных людей.

Баку – это город, который превосходит многие европейские города по красоте. Я говорю это искренне. Просто погуляйте по проспектам, улицам города – и вы поймете. Баку – это современный город, но в то же время он умело сочетает в себе старину и элементы прошлого.