Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие

Соединенные Штаты Америки не поставляли Еревану летальное оружие ни напрямую, ни через третьи страны.
Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане.
Как отметили в посольстве, "стабильность в регионе и достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеют для США первостепенное значение".
21 августа азербайджанский информационный портал Caliber.az опубликовал статью, в которой, ссылаясь на собственные источники, заявлял о поставках стран Запада, в том числе и США, летального вооружения Еревану с помощью третьих стран. В публикации указывалось, что поставки французского, немецкого и американского вооружения поставлялись в Армению через Иран.