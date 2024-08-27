Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие

Соединенные Штаты Америки не поставляли Еревану летальное оружие ни напрямую ни через третьи стороны.

Соединенные Штаты Америки не поставляли Еревану летальное оружие ни напрямую, ни через третьи страны.

Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане.

Как отметили в посольстве, "стабильность в регионе и достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеют для США первостепенное значение".

21 августа азербайджанский информационный портал Caliber.az опубликовал статью, в которой, ссылаясь на собственные источники, заявлял о поставках стран Запада, в том числе и США, летального вооружения Еревану с помощью третьих стран. В публикации указывалось, что поставки французского, немецкого и американского вооружения поставлялись в Армению через Иран.