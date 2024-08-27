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Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие

Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие Соединенные Штаты Америки не поставляли Еревану летальное оружие ни напрямую ни через третьи стороны.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 12:19
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие

Соединенные Штаты Америки не поставляли Еревану летальное оружие ни напрямую, ни через третьи страны.

Об этом Report заявили в посольстве США в Азербайджане.

Как отметили в посольстве, "стабильность в регионе и достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеют для США первостепенное значение".

21 августа азербайджанский информационный портал Caliber.az опубликовал статью, в которой, ссылаясь на собственные источники, заявлял о поставках стран Запада, в том числе и США, летального вооружения Еревану с помощью третьих стран. В публикации указывалось, что поставки французского, немецкого и американского вооружения поставлялись в Армению через Иран.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi: Ermənistana öldürücü silahlar tədarük etmirik

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