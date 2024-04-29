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Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP

Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP Сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) – отличный пример того, как заинтересованные стороны собираются вместе, чтобы обсудить важнейшие решения по минимизации последствий изменения климата.
COP29
29 апреля 2024 г. 14:07
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP

Сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) – отличный пример того, как заинтересованные стороны собираются, чтобы обсудить важнейшие решения по минимизации последствий изменения климата.

Об этом Report сказал научный сотрудник Атлантического совета Али Факих, комментируя значение предстоящего в ноябре в Баку COP29.

По словам ученого, необходимость проведения подобных мероприятий подчеркивается обострением глобального климатического кризиса.

Факих считает, что тенденция проведения сессий СОР в богатых нефтью и газом странах, таких как ОАЭ и Азербайджан, может быть связано с их стремлением продемонстрировать приверженность принципами экологической устойчивости.

"Это также может быть стратегическим ходом для участия в диалоге об энергобалансе или переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

А.Факих отметил, что хотя полностью перейти на возобновляемые источники энергии в краткосрочной и среднесрочной перспективе невозможно, инновации могут сильно ускорить этот процесс.

"В настоящее время одной из самых больших угроз для окружающей среды являются выбросы парниковых газов, в первую очередь из-за сжигания ископаемого топлива", - подчеркнул он.

По мнению ученого, для решения этой проблемы необходим глобальный переход на возобновляемые источники энергии, а также внедрение в промышленности технологий, согласующихся с экологической устойчивостью.

"Законодательство и политика, поддерживающие эти изменения, также имеют решающее значение, в положительной стимуляции прогресса среди заинтересованных стран", - подытожил он.

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Версия на английском языке Expert: Oil producing countries demonstrate commitment to sustainability by hosting COP

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