Пожар на проспекте Азадлыг в Баку локализован

На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.

Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС локализовали пожар в магазине на проспекте Азадлыг в Баку.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Согласно информации, благодаря оперативному вмешательству пожарных бригад пожар удалось локализовать.

В настоящее время принимаются необходимые меры для полной ликвидации возгорания.

2024-05-15 23:47

На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.

Как сообщает Report , на месте происшествия работают подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Работы по локализации пожара продолжаются.

В пресс-службе МВД сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности.