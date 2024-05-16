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Пожар на проспекте Азадлыг в Баку локализован

Пожар на проспекте Азадлыг в Баку локализован На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.
Происшествия
16 мая 2024 г. 00:42
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку локализован

Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС локализовали пожар в магазине на проспекте Азадлыг в Баку.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Согласно информации, благодаря оперативному вмешательству пожарных бригад пожар удалось локализовать.

В настоящее время принимаются необходимые меры для полной ликвидации возгорания.

2024-05-15 23:47

На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.

Как сообщает Report, на месте происшествия работают подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Работы по локализации пожара продолжаются.

В пресс-службе МВД сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности.

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