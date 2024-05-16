Пожар на проспекте Азадлыг в Баку локализован

Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС локализовали пожар в магазине на проспекте Азадлыг в Баку.
Об этом
Согласно информации, благодаря оперативному вмешательству пожарных бригад пожар удалось локализовать.
В настоящее время принимаются необходимые меры для полной ликвидации возгорания.
2024-05-15 23:47
На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.
Как сообщает
Работы по локализации пожара продолжаются.
В пресс-службе МВД сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности.