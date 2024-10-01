СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю

Более 100 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Около 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Как передает Report, с таким утверждением выступила газета The Jerusalem Post.

21:02

Более 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

На данный момент сообщается о гибели 4 человек в результате воздушных атак, а также о двух прямых попаданиях, одно из которых произошло в Тель-Авиве.





21:00

Более 100 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"102 ракеты были выпущены из Ирана в сторону Израиля во вторник вечером в 19:39 по местному (20:39 по бакинскому - ред.) времени", - говорится в сообщении.

Ранее Армия Израиля заявила, что Иран начал ракетную атаку в направлении еврейского государства. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Населению Израиля предписано срочно укрыться в убежищах.