О нас

СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю

СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю Более 100 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.
Другие страны
1 октября 2024 г. 21:32
СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю

Около 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Как передает Report, с таким утверждением выступила газета The Jerusalem Post.

21:02

Более 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

На данный момент сообщается о гибели 4 человек в результате воздушных атак, а также о двух прямых попаданиях, одно из которых произошло в Тель-Авиве.

21:00

Более 100 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"102 ракеты были выпущены из Ирана в сторону Израиля во вторник вечером в 19:39 по местному (20:39 по бакинскому - ред.) времени", - говорится в сообщении.

Ранее Армия Израиля заявила, что Иран начал ракетную атаку в направлении еврейского государства. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Населению Израиля предписано срочно укрыться в убежищах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видеоİrandan İsrailə 500-ə yaxın raket atılıb - YENİLƏNİB-2

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi