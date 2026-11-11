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    Зеленский: Договоренности о прекращении огня с Россией достичь не удалось

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 23:47
    Зеленский: Договоренности о прекращении огня с Россией достичь не удалось

    Украина не смогла договориться с РФ о прекращении огня, потому что у российской делегации, представленной в Абу-Даби, не было на это полномочий.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Во время встречи в Абу-Даби поднимался вопрос возможного энергетического перемирия, перемирия на море. Однако российская делегация утверждала, что у нее нет мандата на обсуждение этого вопроса", - отметил он.

    По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимут этот вопрос завтра на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. После переговоров в Москве Зеленский рассчитывает как минимум получить конкретный ответ.

    Он также отметил, что США предлагают Украине пойти на территориальные уступки и сдать Донбасс. По словам Зеленского, американская сторона постоянно поднимает данный вопрос и рассматривает этот шаг как способ остановить российско-украинскую войну.

    "Невозможно разговаривать с нами таким образом", - подчеркнул украинский лидер.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
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