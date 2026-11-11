Зеленский: Договоренности о прекращении огня с Россией достичь не удалось

Украина не смогла договориться с РФ о прекращении огня, потому что у российской делегации, представленной в Абу-Даби, не было на это полномочий.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Во время встречи в Абу-Даби поднимался вопрос возможного энергетического перемирия, перемирия на море. Однако российская делегация утверждала, что у нее нет мандата на обсуждение этого вопроса", - отметил он.

По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимут этот вопрос завтра на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. После переговоров в Москве Зеленский рассчитывает как минимум получить конкретный ответ.

Он также отметил, что США предлагают Украине пойти на территориальные уступки и сдать Донбасс. По словам Зеленского, американская сторона постоянно поднимает данный вопрос и рассматривает этот шаг как способ остановить российско-украинскую войну.

"Невозможно разговаривать с нами таким образом", - подчеркнул украинский лидер.