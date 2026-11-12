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    В Шамкире два человека погибли в ДТП, еще один получил травмы

    Происшествия
    • 12 ноября, 2026
    • 01:22
    В Шамкире два человека погибли в ДТП, еще один получил травмы

    В селе Гылынджбейли Шамкирского района два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, еще один получил травмы.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате опрокидывания автомобиля Toyota Land Cruiser погибли местные жители Эльгюн Аббасов (1995 г.р.) и его ровесник Эшгин Аббасов.

    Пострадавшего в аварии мужчину доставили в Шамкирскую центральную районную больницу, его личность устанавливается.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Шамкир
    Фото
    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var
    44 filmi
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