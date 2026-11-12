В Шамкире два человека погибли в ДТП, еще один получил травмы

В селе Гылынджбейли Шамкирского района два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, еще один получил травмы.

Как сообщает западное бюро Report, в результате опрокидывания автомобиля Toyota Land Cruiser погибли местные жители Эльгюн Аббасов (1995 г.р.) и его ровесник Эшгин Аббасов.

Пострадавшего в аварии мужчину доставили в Шамкирскую центральную районную больницу, его личность устанавливается.

По факту проводится расследование.