В Шамкире два человека погибли в ДТП, еще один получил травмы
Происшествия
- 12 ноября, 2026
- 01:22
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В селе Гылынджбейли Шамкирского района два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, еще один получил травмы.
Как сообщает западное бюро Report, в результате опрокидывания автомобиля Toyota Land Cruiser погибли местные жители Эльгюн Аббасов (1995 г.р.) и его ровесник Эшгин Аббасов.
Пострадавшего в аварии мужчину доставили в Шамкирскую центральную районную больницу, его личность устанавливается.
По факту проводится расследование.
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