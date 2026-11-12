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    İlham Əliyev COP31

    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2026
    • 01:18
    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var

    Şəmkirdə ağır yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb 1 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza Qılıncbəyli kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Toyota Land Cruiser" markalı avtomobilin aşması nəticəsində Qılıncbəyli kənd sakinləri; 1995-ci il təvəllüdlü Elgün Abbasov və həmyaşıdı Eşqin Abbasov ölüb, habelə daha bir nəfər xəsarət alıb.

    Yaralı Şəmkir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var
    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var
    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var
    Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Şəmkir
    В Шамкире два человека погибли в ДТП, еще один получил травмы
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