Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan var
Hadisə
- 12 noyabr, 2026
- 01:18
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Şəmkirdə ağır yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb 1 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza Qılıncbəyli kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, "Toyota Land Cruiser" markalı avtomobilin aşması nəticəsində Qılıncbəyli kənd sakinləri; 1995-ci il təvəllüdlü Elgün Abbasov və həmyaşıdı Eşqin Abbasov ölüb, habelə daha bir nəfər xəsarət alıb.
Yaralı Şəmkir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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