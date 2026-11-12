NYT назвала страны, которые выступают против новой стратегии США по блокаде Ирана

Турция, Ирак и Пакистан выступают против новой стратегии США по Ирану и перекрытия торговых сухопутных маршрутов для исламской республики.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что первым шагом в американской кампании по "экономической изоляции" Ирана стала морская блокада портов страны. Затем Вашингтон наложил санкции, которые "парализовали значительную часть воздушной транспортной сети страны". Теперь же Штаты нацелились на сухопутные маршруты.

На протяжении нескольких недель американские чиновники пытались добиться от соседних с Ираном стран закрытия пограничных переходов, сообщили NYT три иракских чиновника и один представитель США, знакомые с ходом переговоров. Однако соседние Ирану страны считают, что решение Вашингтона может нанести им не меньший ущерб, чем самому Тегерану.

В субботу, 7 ноября, к американской компании подключились военные США, объявив о создании оперативной группы "Железные ворота" (Iron Gate - англ.). Военные сообщили, что группа будет заниматься "предотвращением перемещения современных систем вооружений, технологий двойного назначения, материалов, подпадающих под санкции, и незаконных финансовых потоков через сухопутные границы Ирана и Каспийское море". Однако, как пишет NYT, остается неясным, как именно будет работать эта оперативная группа.

При этом наибольшую опасность решение США представляет для Ирака - одного из крупнейших торговых партнеров Ирана. В Багдаде опасаются беспорядков на границе, которую они не могут полностью контролировать.