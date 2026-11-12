Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня Конституции

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 00:02
    В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня Конституции

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub
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    В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня Конституции
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