В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня Конституции
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2026
- 00:02
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.
Report представляет публикацию:
https://t.co/p37LsqGS78— İlham Əliyev (@azpresident) November 11, 2026
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