Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 00:02
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 12 noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
https://t.co/p37LsqGS78— İlham Əliyev (@azpresident) November 11, 2026
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