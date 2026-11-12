İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 00:02
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 12 noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Konstitusiya Günü
    В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня Конституции
    MiniBoss
    MiniBoss

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