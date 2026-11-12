Axios: США предложили России подготовить новый план по безопасности в Европе

США обратились к России с предложением разработать новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет включать шаги Москвы по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Россия уже много лет добивается заключения соглашения о европейской безопасности, которое ограничило бы расширение НАТО и сократило бы военное присутствие РФ в Восточной Европе. В прошлом США отвергали эти требования, но теперь, похоже, готовы рассмотреть их в той или иной форме в рамках более широкого соглашения о прекращении войны в Украине.

По данным издания, во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили российской стороне изложить свои опасения и требования в сфере безопасности. Кроме того, Москва должна обозначить, на какие "симметричные шаги" она готова пойти для снижения напряженности и "предоставления Европе гарантий о ненападении".

В четверг Кушнер и Стив Уиткофф встретятся в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы представить американские предложения по урегулированию конфликта с Украиной. Кроме того, они намерены убедить Путина допустить европейских представителей к следующему раунду переговоров России и Украины.

По словам Кушнера, Россия должна представить не только собственные требования, но и предложения, которые позволят европейским государствам воспринимать инициативу конструктивно.

При этом Москва пока не поддерживает участие европейских стран в переговорном процессе. Глава российской делегации Владимир Мединский подверг критике позицию ряда европейских лидеров, заявив: "Поэтому я не понимаю, что с ними можно обсуждать". В то же время он подтвердил заинтересованность России в более широком соглашении о безопасности с Европой.

В Вашингтоне считают, что обсуждение европейской безопасности должно идти параллельно с переговорами по Украине, однако реализация соответствующих договоренностей возможна после прекращения войны. США также дали понять, что не намерены заключать соглашение с Россией без согласия Украины и европейских стран.

Между тем, по словам европейских дипломатов, идея нового соглашения с Москвой вызывает серьезные разногласия в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсуждение новой архитектуры безопасности возможно только после завершения российско-украинского конфликта.