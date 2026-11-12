"Axios": ABŞ Rusiyaya Avropa üçün yeni təhlükəsizlik planı hazırlamağı təklif edir
- 12 noyabr, 2026
- 00:38
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ABŞ Rusiyaya Avropa ilə gələcək təhlükəsizlik sazişi üzrə Moskvanın Avropa ölkələri ilə münasibətlərdə gərginliyi azaltmaq üçün addımlarını daxil edəcək yeni təklif hazırlamaq üçün müraciət edib.
"Report"un məlumatına görə, "Axios" bu barədə məsələ ilə tanış olan iki mənbəyə istinadən xəbər verib.
Rusiya illərdir NATO-nun genişlənməsini məhdudlaşdıracaq və Moskvanın Şərqi Avropadakı hərbi mövcudluğunu azaldacaq Avropa təhlükəsizlik müqaviləsi axtarır. ABŞ əvvəllər bu tələbləri rədd edib, lakin indi onları Ukraynadakı müharibəyə son qoymaq üçün daha geniş razılaşmanın bir hissəsi kimi müəyyən formada nəzərdən keçirməyə hazır görünür.
Nəşrin məlumatına görə, Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlar zamanı ABŞ Prezidentinin elçiləri Stiv Uitkov və Cared Kuşner Rusiya tərəfini təhlükəsizlik narahatlıqlarını və tələblərini bildirməyə dəvət ediblər. Bundan əlavə, Moskva gərginliyi azaltmaq və "Avropaya hücum etməmək zəmanətləri vermək" üçün hansı "simmetrik addımlar" atmağa hazır olduğunu bildirməlidir.
Cümə axşamı Kuşner və Stiv Vitkov Moskvada Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşərək Ukrayna ilə münaqişənin həlli üçün Amerikanın təkliflərini təqdim edəcəklər. Onlar həmçinin Putini Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların növbəti mərhələsində Avropa nümayəndələrinin iştirakına icazə verməyə inandırmaq niyyətindədirlər.
Kuşnerin sözlərinə görə, Rusiya təkcə öz tələblərini deyil, həm də Avropa dövlətlərinin təşəbbüsü konstruktiv şəkildə qəbul etməsinə imkan verəcək təklifləri təqdim etməlidir.
Bununla belə, Moskva hələlik Avropanın danışıqlar prosesində iştirakını dəstəkləmir. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski bir neçə Avropa liderinin mövqeyini tənqid edərək bildirib: "Buna görə də başa düşmürəm ki, onlarla nəyi müzakirə etmək olar". Eyni zamanda, o, Rusiyanın Avropa ilə daha geniş təhlükəsizlik müqaviləsində marağını bir daha təsdiqləyib.
Vaşinqton hesab edir ki, Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr Ukrayna ilə bağlı danışıqlarla paralel aparılmalıdır, lakin müvafiq müqavilələrin həyata keçirilməsi müharibə bitdikdən sonra mümkündür. ABŞ həmçinin Ukrayna və Avropa ölkələrinin razılığı olmadan Rusiya ilə müqavilə bağlamaq niyyətində olmadığını açıq şəkildə bildirib.
Bu arada, Avropa diplomatlarının fikrincə, Moskva ilə yeni müqavilə ideyası Avropada ciddi fikir ayrılığına səbəb olur. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen bildirib ki, yeni təhlükəsizlik arxitekturası ilə bağlı müzakirələr yalnız Rusiya-Ukrayna münaqişəsi həll edildikdən sonra mümkündür.