Кобахидзе: Поддержка европейской интеграции в Грузии превышает 70 процентов

В Грузии, во многом благодаря нашему правительству, поддержка европейской интеграции превышает 70 процентов.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на дискуссии в Институте международных и европейских дел в Дублине.

По его словам, Европейский союз представляет ценность для граждан Грузии.

При этом Кобахидзе заявил, что граждане Грузии способны различать, в каких вопросах европейские бюрократы говорят правду, а в каких - заблуждаются. Он уточнил, что население страны может отличить поддержку членства в ЕС и позиции европейских бюрократов.