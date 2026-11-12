Кобахидзе: Поддержка европейской интеграции в Грузии превышает 70 процентов
В регионе
- 12 ноября, 2026
- 00:58
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В Грузии, во многом благодаря нашему правительству, поддержка европейской интеграции превышает 70 процентов.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на дискуссии в Институте международных и европейских дел в Дублине.
По его словам, Европейский союз представляет ценность для граждан Грузии.
При этом Кобахидзе заявил, что граждане Грузии способны различать, в каких вопросах европейские бюрократы говорят правду, а в каких - заблуждаются. Он уточнил, что население страны может отличить поддержку членства в ЕС и позиции европейских бюрократов.
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