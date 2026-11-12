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    Kobaxidze: Gürcüstan əhalisi arasında Aİ-yə üzvlüyə dəstək 70 %-dən çoxdur

    Region
    • 12 noyabr, 2026
    • 00:34
    Kobaxidze: Gürcüstan əhalisi arasında Aİ-yə üzvlüyə dəstək 70 %-dən çoxdur

    Gürcüstan Baş naziri İrakli Kobaxidze ölkə əhalisi arasında Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyə dəstəyin 70 %-dən çox olduğunu bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, o, bu barədə Dublində Beynəlxalq və Avropa İşləri İnstitutunda keçirilən müzakirədə çıxışında danışıb.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Gürcüstan vətəndaşları üçün dəyər təşkil edir.

    İ.Kobaxidze bildirib ki, Gürcüstan vətəndaşları Avropa bürokratlarının hansı məsələlərdə doğru, hansı məsələlərdə isə yanlış danışdığını ayırd edə bilirlər.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan əhalisi Aİ-yə üzvlüyə dəstəklə Avropa bürokratlarının mövqelərini bir-birindən fərqləndirir.

    Baş nazir həmçinin qeyd edib ki, hakimiyyət seçkilərdə dəfələrlə 50 %-dən çox səs alıb.

    İrakli Kobaxidze Avropa İttifaqı (Aİ) Gürcüstan
    Кобахидзе: Поддержка европейской интеграции в Грузии превышает 70 процентов
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