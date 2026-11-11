Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Гяндже в квартире обнаружили тела двух человек

    Происшествия
    • 11 ноября, 2026
    • 23:58
    В Гяндже в квартире обнаружили тела двух человек

    В Гяндже в квартире обнаружены тела двух мужчин.

    Как сообщает западное бюро Report, в доме № 20 по проспекту Гейдара Алиева нашли тела двух человек, они предварительно отравились угарным газом.

    Было установлено, что тела принадлежат Туралу Мамедову (1987 г.р.) и Искандеру Гаджиеву (1972).

    Тела переданы в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.

    Отравление угарным газом Гянджа
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    Gəncədə evdə iki nəfərin meyiti aşkarlanıb
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