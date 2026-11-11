В Гяндже в квартире обнаружили тела двух человек

В Гяндже в квартире обнаружены тела двух мужчин.

Как сообщает западное бюро Report, в доме № 20 по проспекту Гейдара Алиева нашли тела двух человек, они предварительно отравились угарным газом.

Было установлено, что тела принадлежат Туралу Мамедову (1987 г.р.) и Искандеру Гаджиеву (1972).

Тела переданы в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.