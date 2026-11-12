Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Лидеры около 50 стран, включая Азербайджан, соберутся на саммит ЕПС в Дублине

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 00:39
    Лидеры около 50 стран, включая Азербайджан, соберутся на саммит ЕПС в Дублине

    Лидеры около 50 стран, включая Азербайджан, соберутся в четверг, 12 ноября, в Дублине на девятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет под сопредседательством президента Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ирландское председательство в Совете ЕС, тема саммита - "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная".

    Географический охват встречи ирландское председательство обозначило формулировкой "От Исландии до Армении и Азербайджана" (Stretching from Iceland to Armenia and Azerbaijan). Всего приглашены лидеры 47 стран с населением более 700 млн человек, а также представители институтов ЕС и других европейских и международных организаций.

    В качестве специального гостя в саммите примет участие премьер-министр Канады Марк Карни.

    В центре обсуждений будут укрепление европейской экономики в условиях геополитических вызовов, развитие инноваций и транспортно-энергетической взаимосвязанности, поддержка Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, а также противодействие гибридным угрозам и попыткам подрыва демократических институтов.

    Как сообщил накануне встречи высокопоставленный представитель Совета ЕС, программа саммита предусматривает пленарное заседание с участием президента Украины Владимира Зеленского и Антониу Кошты, после чего состоятся два тематических круглых стола.

    Первый будет посвящен повышению конкурентоспособности Европы, в том числе инновациям, взаимосвязанности и доступной энергии. Второй сосредоточится на вопросах защиты и укрепления демократической Европы.

    По словам чиновника, российская война против Украины останется одной из центральных тем обсуждений. Особое внимание также будет уделено гибридным кампаниям, направленным против европейской инфраструктуры, границ и обществ.

    Ожидается, что помимо основных заседаний лидеры проведут ряд двусторонних и многосторонних встреч. Как отметил высокопоставленный чиновник Совета ЕС, именно возможность таких контактов в различных форматах является одной из важных составляющих работы Европейского политического сообщества.

    Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину как площадка для политического и стратегического диалога между европейскими странами. Оно собирается дважды в год. Первая встреча состоялась в октябре 2022 года в Праге.

    Отметим, что Азербайджан примет саммит ЕПС весной 2028 года.

    Европейское политическое сообщество (ЕПС) Ирландия
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