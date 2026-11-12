Azərbaycan daxil olmaqla, 50 ölkənin lideri Dublində EPC sammitində bir araya gələcək
- 12 noyabr, 2026
- 01:48
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Təxminən 50 ölkənin lideri, Avropa Şurasının prezidenti Antoniu Koşta və İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinin Dublində həmsədrlik edəcəyi Avropa Siyasi Birliyinin (ESP) 12 noyabr, cümə axşamı günü doqquzuncu sammitində bir araya gələcək.
"Report"un Avropa bürosunun Aİ Şurasına İrlandiya sədrliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, sammitin mövzusu "Avropa güclü, təhlükəsiz və bir-biri ilə əlaqəlidir" olacaq.
İrlandiya sədrliyi sammitin coğrafi əhatə dairəsini "İslandiyadan Ermənistana və Azərbaycana qədər uzanan" ("Stretching from Iceland to Armenia and Azerbaijan") olaraq təyin edib. Tədbirə ümumilikdə, əhalisi 700 milyondan çox olan 47 ölkənin lideri, eləcə də Aİ institutlarının və digər Avropa və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri dəvət olunub.
Kanadanın Baş naziri Mark Karni sammitdə xüsusi qonaq kimi iştirak edəcək.
Müzakirələr geosiyasi çətinliklər fonunda Avropa iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, innovasiya və nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafı, davam edən Rusiya təcavüzü qarşısında Ukraynaya dəstək verilməsi, hibrid təhdidlərə və demokratik institutları sarsıtmaq cəhdlərinə qarşı mübarizə mövzularına yönələcək.
İclas ərəfəsində Avropa İttifaqı Şurasının yüksək vəzifəli rəsmisi açıqlayıb ki, sammitin gündəliyinə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Antoniu Koşta ilə plenar iclas, ardınca isə iki tematik dəyirmi masa daxildir.
Birinci iclas Avropanın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, o cümlədən innovasiya, qarşılıqlı əlaqə və əlçatan enerjiyə, ikincisi isə demokratik Avropanın qorunmasına və gücləndirilməsinə həsr olunacaq.
Rəsmi şəxsin sözlərinə görə, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi müzakirə mövzusu olaraq qalacaq. Həmçinin Avropa infrastrukturunu, sərhədlərini və cəmiyyətlərini hədəf alan hibrid kampaniyalara xüsusi diqqət ayrılacaq.
Bütün Avropa İttifaqı ölkələrinin liderlərinə, daha geniş Avropa qonşuluğundakı dövlətlərə, Aİ institutlarının nümayəndələrinə və digər Avropa və beynəlxalq təşkilatlara dəvətnamələr göndərilib.
Əsas iclaslardan əlavə, liderlərin bir sıra və çoxtərəfli görüşlər keçirməsi gözlənilir. Avropa İttifaqı Şurasının yüksək vəzifəli rəsmisi qeyd edib ki, bu cür əlaqələrin müxtəlif formatlarda mümkünlüyü Avropa Siyasi Birliyinin işinin əsas tərkib hissəsidir.
Avropa Siyasi Birliyi Rusiyanın Ukraynaya tammiqyaslı hücumunun başlamasından sonra, 2022-ci ildə Avropa ölkələri arasında siyasi və strateji dialoq üçün platforma kimi yaradılıb. Birliyin üzvləri ildə iki dəfə görüşür. İlk görüş 2022-ci ilin oktyabrında Praqada baş tutub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan 2028-ci ilin yazında EPS-nin sammitinə ev sahibliyi edəcək.