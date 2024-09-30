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Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода

Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергетического перехода.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 11:09
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода

Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Бакинской неделе климатических действий.

"Одной из 14 ключевых инициатив, включенных в повестку дня 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), является создание Фонда действий по климатическому финансированию (CFAF). Мы считаем, что этот фонд может стать важным инструментом для устранения существующих пробелов в области климатического финансирования. Предполагается, что капитал фонда будет в основном формироваться за счет стран, производящих ископаемое топливо, а также компаний, занимающихся добычей нефти, газа и угля", - отметил он.

По словам министра, главная цель фонда - инвестировать в климатические проекты в развивающихся странах и малых островных государствах.

"Это также увеличит вклад стран, богатых ископаемым топливом, и предприятий, работающих в этой сфере, в зеленый переход. Азербайджан считает, что страны, обладающие природными ресурсами, должны стать лидерами в борьбе с изменением климата. Наша инициатива может существенно помочь в устранении пробелов в климатическом финансировании. Чтобы запустить фонд, нам необходимо собрать первоначальный капитал в размере 1 млрд долларов США и привлечь как минимум 10 стран-доноров. Эта тема станет одной из ключевых для обсуждения на COP29", - добавил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan has important energy transition initiatives
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Enerji keçidi prosesində mühüm təşəbbüslərimiz var"

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