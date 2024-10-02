Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении

Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении против Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита права семей на установление истины".
Глава государства отметил, что в результате Первой Карабахской войны до 4000 азербайджанцев уже более 30 лет считаются пропавшими без вести лицами. Среди них есть также мирные жители, в том числе дети и женщины. А 6 граждан Азербайджана пропали без вести в Отечественной войне 2020 года.
"Новые факты, появившиеся после освобождения наших земель от оккупации, еще раз подтвердили показания очевидцев о зверствах, совершенных в отношении пропавших без вести азербайджанцев. В результате работ по эксгумации в обнаруженных на этих территориях массовых захоронениях собраны неопровержимые доказательства того, что лица, взятые Арменией в плен и заложники, были убиты, подвергшись пыткам, насилию и бесчеловечному обращению", - подчеркнул президент Азербайджана.