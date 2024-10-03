Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет в пределах 70-75%, днем 40-45%.

Погода в районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков, однако днем, в основном в горных и предгорных районах, ожидается дождь с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем - 10-15° тепла.