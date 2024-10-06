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Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена

Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль травмировал крестообразную связку колена.
Футбол
6 октября 2024 г. 09:21
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена

Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль травмировал крестообразную связку колена.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Игрок получил травму в компенсированное время второго тайма матча девятого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:0). Защитник покинул поле на носилках.

"Подтверждена серьезная травма крестообразной связки, мне придется перенести операцию и пропустить несколько месяцев. Я уже с нетерпением жду начала реабилитации и возвращения на поле. Большое спасибо за ваши сообщения, мне это правда очень дорого", - написал Карвахаль.

Карвахалю 32 года, он выступает за "Реал" с 2013 года. За это время он провел за клуб 426 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 65 результативных передач. Вместе с испанским клубом защитник шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и суперкубке страны. Также испанец дважды завоевывал национальный кубок и пять раз побеждал на клубном чемпионате мира.

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Версия на азербайджанском языке "Real"ın kapitanı ciddi zədə alıb

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