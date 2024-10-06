Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена

Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль травмировал крестообразную связку колена.

Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Даниэль Карвахаль травмировал крестообразную связку колена.

Как передает Report , об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Игрок получил травму в компенсированное время второго тайма матча девятого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:0). Защитник покинул поле на носилках.

"Подтверждена серьезная травма крестообразной связки, мне придется перенести операцию и пропустить несколько месяцев. Я уже с нетерпением жду начала реабилитации и возвращения на поле. Большое спасибо за ваши сообщения, мне это правда очень дорого", - написал Карвахаль.

Карвахалю 32 года, он выступает за "Реал" с 2013 года. За это время он провел за клуб 426 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 65 результативных передач. Вместе с испанским клубом защитник шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и суперкубке страны. Также испанец дважды завоевывал национальный кубок и пять раз побеждал на клубном чемпионате мира.