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Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке

Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке Азербайджан сотрудничает с Программой развития ООН (UNDP) и Детским фондом ООН (UNICEF) с целью активнее вовлекать молодежь в процессы "зеленого" перехода и решения вопросов изменения климата.
COP29
4 октября 2024 г. 13:36
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке

Азербайджан сотрудничает с Программой развития ООН (UNDP) и Детским фондом ООН (UNICEF) с целью активного вовлечения молодежи в процессы "зеленой" повестки и решения вопросов изменения климата.

Об этом Report сказала молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова.

Она подчеркнула, что молодежь играет важную роль в решении проблем, связанных с изменением климата, и именно поэтому Азербайджан стремится активно вовлекать их в этот процесс.

Гасанова отметила, что молодежь интересуется этим новым для региона направлением.

"Зеленая инициатива и климатические изменения представляют собой новый контекст для нашего региона в целом, и можно сказать, что подготовка идет очень активно. Радует, что молодежь стремится быть вовлеченной в обсуждения и хочет находиться в центре дискуссий, направленных на решение вопросов изменения климата и его последствий. Это важно как для нас, в качестве председателя COP29, так и для страны и всего региона", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova: Azərbaycan BMT ilə birlikdə gənclərin “yaşıl gündəm”də fəal iştirakına çalışır
Версия на английском языке Hasanova: Azerbaijan together with UN to intensify youth participation in green agenda

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