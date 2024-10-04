Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке

Азербайджан сотрудничает с Программой развития ООН (UNDP) и Детским фондом ООН (UNICEF) с целью активнее вовлекать молодежь в процессы "зеленого" перехода и решения вопросов изменения климата.

Азербайджан сотрудничает с Программой развития ООН (UNDP) и Детским фондом ООН (UNICEF) с целью активного вовлечения молодежи в процессы "зеленой" повестки и решения вопросов изменения климата.

Об этом Report сказала молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова.

Она подчеркнула, что молодежь играет важную роль в решении проблем, связанных с изменением климата, и именно поэтому Азербайджан стремится активно вовлекать их в этот процесс.

Гасанова отметила, что молодежь интересуется этим новым для региона направлением.

"Зеленая инициатива и климатические изменения представляют собой новый контекст для нашего региона в целом, и можно сказать, что подготовка идет очень активно. Радует, что молодежь стремится быть вовлеченной в обсуждения и хочет находиться в центре дискуссий, направленных на решение вопросов изменения климата и его последствий. Это важно как для нас, в качестве председателя COP29, так и для страны и всего региона", - подытожила она.