Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром и вечером местами возможны кратковременные дожди с грозами. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. На отдельных территориях прогнозируются интенсивные осадки, град, в высокогорье - снег. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Западный ветер днем усилится на некоторых территориях.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 10-15° тепла.