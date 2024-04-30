Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе

Казахстан заинтересован не только в достижении мира на Южном Кавказе, но и придает большое значение стабильности в близлежащих регионах.

Казахстан заинтересован не только в достижении мира на Южном Кавказе, но и придает большое значение стабильности в близлежащих регионах.

Об этом Report заявил казахстанский политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, комментируя запланированную в Алматы встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

По его мнению, решение Баку и Еревана о проведении встречи на уровне министров в Алматы является свидетельством политической воли обеих стран к урегулированию вопросов в рамках мирного процесса.

"С нашей стороны мы также заинтересованы в этом. Недавно президент Токаев совершил официальный визит в Ереван, в ходе которого прошли переговоры о дальнейшем укреплении и развитии двусторонних отношений. Также, скорее всего, ключевым вопросом в повестке было обсуждение плана по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией", - сказал политолог.

По словам Сельтеева, помимо политического контекста, Казахстан готов предложить площадку для переговоров также из экономических соображений: "В первую очередь речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте[Средний коридор] и о Зангезурском коридоре. Поэтому здесь у Казахстана как и политические интересы, которые направлены на урегулирование конфликта мирным путем, так и экономические интересы, поскольку от развития этих транспортно-логистических маршрутов, в том числе, зависит и казахстанская экономика. Завышенных ожиданий от переговоров в Алматы, конечно, не должно быть. Но любые переговоры – это уже большой результат и серьезный сдвиг. При этом Казахстан ни у кого не пытается перехватить миротворческую инициативу, просто действует прагматично. Это также свидетельство того, что Казахстану доверяют", - подытожил Сельтеев.