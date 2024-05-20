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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву 20 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 20:47
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

20 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора обсуждались турецко-азербайджанские отношения, региональные и глобальные процессы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в позитивном направлении и отметил, что Турция внимательно отслеживает данный процесс.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и прочный мир, который будет обеспечен в регионе, создаст новую атмосферу как для Азербайджана, так и Армении, а также для стран региона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

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Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan phones Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib

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