Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

20 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

20 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора обсуждались турецко-азербайджанские отношения, региональные и глобальные процессы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в позитивном направлении и отметил, что Турция внимательно отслеживает данный процесс.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и прочный мир, который будет обеспечен в регионе, создаст новую атмосферу как для Азербайджана, так и Армении, а также для стран региона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.