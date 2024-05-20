Азербайджан и Грузия провели межмидовские политические консультации в Баку

20 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

20 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическую службу, в ходе консультаций делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, а делегацию Грузии - первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Состоялись обсуждения текущей ситуации и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энерго-транспортной, гуманитарной сферах.