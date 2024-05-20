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Азербайджан и Грузия провели межмидовские политические консультации в Баку

Азербайджан и Грузия провели межмидовские политические консультации в Баку 20 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 19:57
Азербайджан и Грузия провели межмидовские политические консультации в Баку

20 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическую службу, в ходе консультаций делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, а делегацию Грузии - первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Состоялись обсуждения текущей ситуации и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энерго-транспортной, гуманитарной сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

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