Обсуждено сотрудничество между Баку и Лондоном в сфере образования

В Палате лордов Великобритании состоялись обсуждения о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования.

В Палате лордов Великобритании состоялись обсуждения о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования.

Как передает Report , об этом сообщил азербайджанский посол в Лондоне Элин Сулейманов.

"Спасибо баронессе Эмме Николсон (торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану - ред.) за теплый прием в Палате лордов Великобритании, оказанный министру образования Эмину Амруллаеву, а также нашим коллегам из Министерства образования Азербайджана и British Council.

Как всегда, состоялась очень продуктивная беседа о сотрудничестве между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования", - говорится в публикации дипломата в соцсети Х.

Отметим, что делегация во главе с министром образования Азербайджана находится с рабочим визитом в ​​Великобритании для участия во Всемирном форуме по образованию в Лондоне 19-22 мая.