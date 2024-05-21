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Обсуждено сотрудничество между Баку и Лондоном в сфере образования

Обсуждено сотрудничество между Баку и Лондоном в сфере образования В Палате лордов Великобритании состоялись обсуждения о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 02:39
Обсуждено сотрудничество между Баку и Лондоном в сфере образования

В Палате лордов Великобритании состоялись обсуждения о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования.

Как передает Report, об этом сообщил азербайджанский посол в Лондоне Элин Сулейманов.

"Спасибо баронессе Эмме Николсон (торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану - ред.) за теплый прием в Палате лордов Великобритании, оказанный министру образования Эмину Амруллаеву, а также нашим коллегам из Министерства образования Азербайджана и British Council.

Как всегда, состоялась очень продуктивная беседа о сотрудничестве между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования", - говорится в публикации дипломата в соцсети Х.

Отметим, что делегация во главе с министром образования Азербайджана находится с рабочим визитом в ​​Великобритании для участия во Всемирном форуме по образованию в Лондоне 19-22 мая.

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