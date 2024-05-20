Назначен новый посол Италии в Азербайджане

Лука ди Джанфранческо назначен новым послом Италии в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Италии.
Отметим, ранее эту должность занимал Клаудио Таффури.
В связи со своим новым назначением посол Лука ди Джанфранческо отметил, что гордится тем, что будет представлять Италию в Азербайджане.
"Совместно с посольством и Итальянским торговым агентством (ИТА) в Баку будем работать над дальнейшим укреплением отношений между Италией и Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес, с целью наведения прочных мостов между двумя странами", - сказал Джанфранческо.