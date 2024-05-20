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Назначен новый посол Италии в Азербайджане

Назначен новый посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо назначен полномочным послом Италии в Азербайджанской Республике.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 17:26
Назначен новый посол Италии в Азербайджане

Лука ди Джанфранческо назначен новым послом Италии в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Италии.

Отметим, ранее эту должность занимал Клаудио Таффури.

В связи со своим новым назначением посол Лука ди Джанфранческо отметил, что гордится тем, что будет представлять Италию в Азербайджане.

"Совместно с посольством и Итальянским торговым агентством (ИТА) в Баку будем работать над дальнейшим укреплением отношений между Италией и Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес, с целью наведения прочных мостов между двумя странами", - сказал Джанфранческо.

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Версия на английском языке New Italian ambassador to Azerbaijan appointed
Версия на азербайджанском языке İtaliya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

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