В посольстве Ирана в Баку будет открыта траурная книга в связи с гибелью президента Раиси

В посольстве Ирана в Азербайджане с 21 мая в течение трех дней будет открыта траурная книга в связи с крушением вертолета, в котором погибли иранский президент Сейед Ибрахим Раиси и высокопоставленные государственные лица.

В посольстве Ирана в Азербайджане с 21 мая в течение трех дней будет открыта траурная книга в связи с крушением вертолета, в котором погибли иранский президент Сейед Ибрахим Раиси и высокопоставленные государственные лица.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

Было отмечено, что 21 мая посольство будет принимать соболезнования от официальных лиц Азербайджана, 22 и 23 мая – от послов и дипломатов, действующих в Баку, а также официальных лиц Азербайджана, а 24 мая – от граждан Ирана, проживающих в Азербайджане.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.